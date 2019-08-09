Новая асфальтобетонная установка Teltomat 160 начала работать в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Новая асфальтобетонная установка Teltomat 160 начала работать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работа установки полностью автоматизирована и позволяет выпускать высококачественные асфальтобетонные смеси.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в регионе ведется переход асфальтобетонных заводов на более высокую современную ступень технологической оснащенности, полностью соответствующую европейским аналогам. Обновление связано с постоянно растущими требованиями к качеству асфальтобетонных смесей и применяемых материалов.

В частности, если в прошлом году по проекту "Безопасные и качественные дороги" в регионе было отремонтировано 136 км дорог, то в этом году объемы возросли до 745 км дорог.

Планируется, что в 2019 году покупку высокопроизводительных современных асфальтобетонных установок осуществят еще пять подрядных организаций Нижегородской области. Кроме того, ведутся работы по модернизации восьми асфальтобетонных заводов. Данные работы в основном направлены на переход к автоматической системе управления, а также на повышение точности дозирования всех компонентов и на стабилизацию гранулометрического состава асфальтобетонных смесей.

"Модернизация наших заводов направлена на выпуск высококачественных асфальтобетонных смесей и улучшение условий труда подрядчиков. Также увеличивается производительность, что позволяет ремонтировать большие объемы. Для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" регион в полном объеме обеспечен мощностями по производству асфальтобетонных смесей, отвечающих всем современным требованиям", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Модернизация включает в себя установку дополнительных бункеров, оптимизацию дозировки инертных материалов и битума, автоматизацию производственных процессов на всех этапах производства асфальтобетонной смеси. В ходе модернизации достигаются следующие показатели: применение автоматизированного режима работы на всех этапах производства; увеличение производительности; стабилизация гранулометрического состава; повышение точности дозирования всех компонентов; улучшение экологических параметров производства; возможность приготовления асфальтобетонных смесей со стабилизирующими добавками.

В 2019 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

Оценить качество исполнения нацпроекта "БКАД", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".