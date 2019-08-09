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Общество

Незаконную свалку старых шин и емкостей с нефтеотходами обнаружили в Богородском районе

13 августа 2019 13:48  [110] Общество
Свалка в Богородском районе

Свалка в Богородском районе

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Незаконную свалку старых шин и металлических емкостей, где находились отходы после очистки трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, обнаружили в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает департамент Росприроднадзора по ПФО.

Выяснилось, что организатором данной свалки является ООО "НПО Промэкология", у которого есть лицензия на переработку и утилизацию промышленных отходов IІІ-IV класса опасности. Это и является основным видом деятельности компании.

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что свалка в Богородском районе не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, как того требует действующее законодательство. Таким образом, НПО "Промэкология" нарушило требования законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".

В связи с этим компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей и обязали устранить свалку до 1 октября 2019 года.

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