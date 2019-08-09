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Происшествия

Нетрезвый 14-летний мальчик утонул в котловане в Дзержинске

13 августа 2019 14:53  [23] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нетрезвый 14-летний мальчик утонул в котловане в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, тело подростка извлекли из Заревского котлована, расположенного в Дзержинске, 12 августа 2019 года.

Следователи полагают, что погибший в этот день вместе с друзьями отмечал день рождения одного из них на берегу Заревского котлована. В ходе празднования несовершеннолетние употребляли алкоголь и купались в водоеме. По мнению следователей, именно таким образом и погиб мальчик.

При осмотре его тела видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Для установления точных причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В СУ СК добавили, что еще одного подростка, который отмечал день рождения в компании с погибшим, после празднования доставили с предварительным диагнозом "Алкогольное отравление".

Сейчас следователи также выясняют обстоятельства продажи алкоголя несовершеннолетним и по итогам проверки предпримут соответствующие действия.

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