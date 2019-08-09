Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 году Бизнес

Михаил Задорнов Фото: Владислав Шатило, РБК

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов прогнозирует охлаждение рынка розничного потребительского кредитования уже во втором полугодии 2019 года. Как сообщает пресс-служба банка, прогноз по кредитованию Михаил Задорнов сделала в интервью РБК.

"Думаю, рынок (потребительского кредитования) естественным образом будет охлаждаться и мы уже летом увидим уменьшение темпов прироста по сравнению с теми, что были в прошлом году и в первом полугодии 2019-го. Согласно практике и здравому смыслу, рынок не может расти больше 20% три года подряд, если только государство специально не стимулирует такой рост. А оно настроено как раз дестимулировать", - отметил Михаил Задорнов.

По словам банкира, банк "Открытие" готовит бизнес-план на следующий год и закладывает в него прогноз темпов роста розничного кредитования в России не более 10%.

Задорнов полагает, что введение с 1 октября 2019 года предельно допустимой нагрузки на заемщика (ПДН) также охладит аппетиты основных игроков розничного банковского рынка, поскольку применение новых требований Банка России к резервированию потребительских кредитов на 3–4% снижает рентабельность этого бизнеса.

Вместе с тем, президент-председатель правления банка "Открытие" отметил, что теме спора между ЦБ и Минэкономразвития о влиянии потребительского кредитования на рост экономики уделяется неоправданно большое внимание. "Мне не очень понятно такое внимание к этой теме. Думаю, она имеет очень отдаленное отношение к реальности и переводит разговор о реальных причинах того, почему в стране нет экономического роста, в совершенно иную плоскость", - сказал банкир.

Главными факторами, замедляющими экономический рост в России, Задорнов назвал повышение налогов, санкции и их ожидание, а также опасения бизнеса относительно качества судебной системы и вмешательства правоохранительных органов в деятельность экономических субъектов.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.