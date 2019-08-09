Нижегородского производителя хохломских изделий просят признать банкротом Общество

Нижегородского производителя хохломских изделий просят признать банкротом Фото: НИА Нижний Новгород

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, в котором просит признать банкротом ООО "Семинские узоры" (Ковернинский район, производитель изделий с хохломской росписью). Такие данные опубликованы в картотеке на сайте арбитражного суда.

Уточняется, что сумма исковых требований ФНС к "Семинским узорам" составляет 551,326 тысяч рублей.

Иск подан 8 августа, в настоящее время дата рассмотрения не назначена.

Как пояснили в администрации Ковернинского района, производство на предприятии приостановлено около двух лет назад. В настоящее время все сотрудники "Семинских узоров" трудоустроены в ООО "Племзавод им. Ленина» из Ковернинского района, которое занимается, в том числе, выпуском изделий с хохломской росписью.

Ранее "Семинские узоры" выпускали более 150 видов изделий с хохломской росписью, в том числе резные - ковши, лебеди, глухари; токарные изделия - поставки, вазы, бочата; столярные изделия - шкатулки, хлебницы, разделочные доски, детскую мебель.