Юные нижегородцы узнают о профессии инспектора дорожного движения Культура и отдых

Юные нижегородцы узнают о профессии инспектора дорожного движения. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ЦУМа: 17 августа 2019 года в 14:00 на сцене фуд-корта торгового центра будет организована школа юного инспектора дорожного движения.

Детям расскажут о том, кто управляет дорожным движением, следит за соблюдением правил водителями, пешеходами и пассажирами, обеспечивает безопасность на проезжей части дороги, а также почему пешеходный переход называется "Зебра" и где идти, если нет тротуара. Также ребята познакомятся с правилами поведения на дороге для велосипедистов, любителей роликов и самокатов.

Участники школы юного инспектора примерят сигнальный жилет, получат мини-жезл инспектора дорожного движения и почувствуют себя настоящими водителями, проехав по импровизированной дороге.

Приглашенным гостем на мероприятии станет инспектор дорожного движения, который раскроет секреты профессии, а также ответит на все интересующие вопросы.

"Мероприятия в ЦУМе носят не только развлекательный характер, но и познавательный. Школы профессий для юных посетителей обладают своими особенностями: во-первых, они проходят в игровой форме; во-вторых, в ходе мероприятия ребята получают новые знания, которые они смогут применить в дальнейшем на практике. Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об осторожности, нельзя. Маленькие пешеходы должны знать правила движения по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей части. В завершение мероприятия все участники получат памятные призы и дипломы о прохождении "Школы юного инспектора дорожного движения", - рассказал менеджер по связям с общественностью ЦУМа Владислав Карпач.

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