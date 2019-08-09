Кадрово-образовательный проект "ПолитСтартап" завершился в Нижегородской области Политика

Кадрово-образовательный проект "ПолитСтартап" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В проекте "ПолитСтартап" могли принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. На первом этапе прошла регистрация и отбор участников. Всего было подано больше 100 заявок, в проект смогли попасть только 40 человек. После чего начался обучающий модуль от ведущих общественно-политических деятелей региона и политконсультантов. По завершению всех лекций и занятий участники были распределены по командам для разработки стратегий избирательных кампаний на выбранных округах. Итогом проекта стала презентация своей стратегии перед экспертами.

Проект "ПолитСтартап" дает шанс молодым людям проявить свой потенциал в политической сфере, повысить соответствующие навыки и способствует продвижению представителей молодежи, которые в будущем намерены попробовать себя в качестве кандидатов на выборах различного уровня.

Как отметил секретарь НРО "Единой России", депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, все участники станут "кадровым резервом" для обновления партии.

"Мы видим у молодежи "огонь в глазах", энергию, желание работать и делать лучше то место, где они живут. Молодые люди активно идут в политику, чувствуют в себе силы изменять мир, уверенно предлагают конкретные решения и эффективные проекты. Участие в "ПолитСтартапе" дало им возможность дополнительно набраться необходимого опыта для проведения агитационной кампании, сотрудничать с опытными политиками, приобрести знания и практические навыки в сфере политической деятельности. Дальше все зависит от них самих. Я уверен, что молодые люди себя проявят и будут приносить огромную пользу своей стране и нашему региону", - подчеркнул Денис Москвин.

В дальнейшем пройдет распределение региональных наставников за лучшими участниками проекта. Совместно они будут дорабатывать стратегии избирательных кампаний для участия на выборах в качестве кандидатов или политических консультантов.

В пресс-службе добавили, что кадрово-образовательный проект "Единой России" был запущен на федеральном уровне в прошлом году. Тогда в "ПолитСтартапе" приняли участие 1609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от "Единой России". В этом году Нижегородская область впервые присоединилась к проекту.