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Бизнес

Литейный завод Группы "Русполимет" оштрафован за нарушение промбезопасности

13 августа 2019 17:27  [73] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Выксунский литейный завод" оштрафован за нарушение промышленной безопасности. Об этом сообщает Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ООО "Выксунский литейный завод" является бывшим литейным цехом завода "Дробмаш" (входит в Группу "Русполимет") из Выксы Нижегородской области, который выделен в отдельное производство и сейчас являющийся самостоятельным предприятием в составе группы "Русполимет".

В Ростехнадзоре пояснили, что ранее на территории литейного завода специалисты ведомства выявили нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации сталелитейного цеха и предписали устранить эти нарушения. Однако завод не выполнил предписание.

В связи с этим предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей.

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