Отделение реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС готовится к открытию в больнице им.Семашко Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Новое отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы готовится к открытию в нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ход работ по подготовке к открытию отделения 13 августа проверил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.

В отделении, рассчитанном на 30 коек, будут проходить реабилитацию пациенты после перенесенного ишемического и геморрагического инсульта, с последствиями травм и опухолей головного и спинного мозга.

По словам заместителя губернатора, в Нижнем Новгороде существуют подобные реабилитационные отделения при 13-й больнице, при 33-й, 12-й, 39-й больницах, в гериатрическом центре.

"Открытие такого отделения на базе областной клинической больницы Семашко - это событие, потому что здесь проходят лечение и, как мы надеемся, будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона. Это позволит им получать в непрерывном цикле экстренную медицинскую помощь, лечение, а затем и реабилитацию на современном высокотехнологичном оборудовании", - отметил Андрей Гнеушев.

По словам и.о. главного врача областной клинической больницы им.Семашко Николая Миронова, в процессе реабилитации будет использоваться высокотехнологичное медицинское оборудование: реабилитационные тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, тренажеры для лечебной гимнастики и виртуальной реабилитации. На базе отделения будут работать врачи неврологи, прошедшие специальную подготовку по ведению пациентов в период реабилитации.

"Мы очень благодарны губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за то, что, когда год назад мы предложили проект организации этого отделения и его финансирования, то сразу же получили его поддержку. Это очень важный шаг в развитии системы здравоохранения Нижегородской области по реабилитации", - сказал Николай Миронов.

Он добавил, что на сегодняшний день финансирование - 21 млн рублей, получено в полном объеме, ремонтные работы завершаются, идет подготовка необходимой документации для проведения закупочных процедур.

"До конца 2019 года мы надеемся полностью оборудовать и открыть отделение", - добавил Николай Миронов.

Открытие нового отделения проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, проектов "Доступная медицина", "Санитарная авиация", "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий", а также в соответствии с приказом минздрава РФ "О порядке организации медицинской реабилитации".

В пресс-службе добавили, что в настоящее время более 70% высокотехнологичной медицинской помощи нижегородцы получают в своем регионе.