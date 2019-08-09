Последние новости рубрики Общество
13 августа 2019 19:04  [65] Нижний сегодня: главные события дня
13 августа 2019 18:31  [80] Концепцию развития детского туризма разрабатывают в Нижегородской области
13 августа 2019 18:16  [78] Организаторы Alfa Future People рассказали о транспортном сообщении для посетителей фестиваля
13 августа 2019 17:41  [107] Отделение реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС готовится к открытию в больнице им.Семашко
13 августа 2019 16:19  [133] Новый график диспансеризации утвержден в Нижегородской области
13 августа 2019 16:16  [159] Нижегородского производителя хохломских изделий просят признать банкротом
13 августа 2019 15:17  [230] Шесть лет получил экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков за нападение на чиновника администрации
13 августа 2019 13:48  [256] Незаконную свалку старых шин и емкостей с нефтеотходами обнаружили в Богородском районе
13 августа 2019 13:34  [158] Четырехдневную рабочую неделю предлагают ввести в России
13 августа 2019 13:23  [230] Автобусы в Балахне снова вышли в рейсы после забастовки водителей
Общество

Концепцию развития детского туризма разрабатывают в Нижегородской области

13 августа 2019 18:31  [80] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Концепцию развития детского туризма и краеведения на 2020-2024 годы разрабатывают в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, информацию о разработке концепции озвучил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин на встрече с представителями инициативной группы и Общероссийского народного фронта (ОНФ), в рамках которой участники обсудили работу с талантливыми и одаренными детьми.

"Некоторое время назад в Сети появилась информация о ликвидации Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, которая не соответствует действительности. Хочу заверить, что речи об изменении юридического статуса учреждения не идет. У центра появится новое название в связи с расширением направлений деятельности. Более того, детский туризм в регионе получит развитие как на содержательном уровне, так и в отношении развития материально-технической базы, что повлечет за собой повышение качества проводимых мероприятий и реализуемых программ, и, соответственно, увеличение охвата детей", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается концепции развития детского туризма и краеведения на 2020-2024 годы. В рабочую группу будут привлечены как сотрудники отдела туризма и краеведения, так и ведущие специалисты муниципальных учреждений дополнительного образования, заинтересованных общественных организаций.

По итогам рабочего совещания было принято решение о создании совместного проекта с ОНФ по развитию детского туристического направления в регионе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph