Концепцию развития детского туризма разрабатывают в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Концепцию развития детского туризма и краеведения на 2020-2024 годы разрабатывают в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, информацию о разработке концепции озвучил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин на встрече с представителями инициативной группы и Общероссийского народного фронта (ОНФ), в рамках которой участники обсудили работу с талантливыми и одаренными детьми.

"Некоторое время назад в Сети появилась информация о ликвидации Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, которая не соответствует действительности. Хочу заверить, что речи об изменении юридического статуса учреждения не идет. У центра появится новое название в связи с расширением направлений деятельности. Более того, детский туризм в регионе получит развитие как на содержательном уровне, так и в отношении развития материально-технической базы, что повлечет за собой повышение качества проводимых мероприятий и реализуемых программ, и, соответственно, увеличение охвата детей", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается концепции развития детского туризма и краеведения на 2020-2024 годы. В рабочую группу будут привлечены как сотрудники отдела туризма и краеведения, так и ведущие специалисты муниципальных учреждений дополнительного образования, заинтересованных общественных организаций.

По итогам рабочего совещания было принято решение о создании совместного проекта с ОНФ по развитию детского туристического направления в регионе.