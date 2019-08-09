Некачественная вода: многочисленные нарушения выявили прокуроры в Вознесенском районе Нижегородской области Общество

Многочисленные нарушения при проверках питьевой воды выявили прокуроры и специалисты территориального отдела Роспортебнадзора в Вознесенском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 августа 2019 года.

Установлено, что производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин) распределительной сети ООО "Вознесенские инженерные коммуникации" проводится с нарушением требований санитарного законодательства.

Была ли вода "питьевой"?

За 7 месяцев 2019 года производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды по микробиологическим показателям проведен только из 1 скважины, из имеющихся 35 .

Из разводящей сети исследовано качество питьевой воды по органолептическим показателям 6 проб; по микробиологическим показателям - 11 проб, в соответствии с разработанной программой производственного контроля контроль за качеством питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям в распределительной сети должен проводиться еженедельно в 22 точках.

Проводились ли исследования на качество?

В нарушение требований закона в организации не проводится лабораторный производственный контроль за качеством воды в соответствии с разработанной программой производственного контроля по вирусологическим показателям, за время проверки не представлены протоколы лабораторного контроля за истекший период 2019 года.

По результатам проведенного производственного лабораторного контроля установлено, что качество питьевой воды в ряде случаев не соответствует гигиеническим требованиям.

Установлено, что аварийно-диспетчерской службой журнал регистрации фактов предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества ведется с нарушениями закона, дата и время возобновления предоставления коммунальных услуг не указывается. По окончании проверки акт проверки не составляется.

Что дальше?

Меры к их устранению принимаются не во всех случаях, о чем свидетельствуют жалобы граждан на ненадлежащее качество предоставленных услуг по водоснабжению в прокуратуру района.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в водоснабжающую организацию внесено представление, которое находится на рассмотрении. Материал проверки о нарушениях санитарного законодательства для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ направлен в Выксунский территориальный отдел Роспотребнадзора.