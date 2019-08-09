БК "Нижний Новгород" отметит 10 лет Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" отметит 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе БК "НН".

Сезон 2019-2020 станет десятым для баскетбольного клуба. Именно в 2009 году команда была названа в честь города, и именно с этого сезона стартовал отсчет главных спортивных достижений команды: победа в Суперлиге Б, полуфинал Еврокубка, "серебро" Единой Лиги ВТБ, ТОП-16 Евролиги. В честь юбилея клуб решил выбрать праздничный логотип вместе с болельщиками.

С 13 по 20 августа в социальных сетях клуба будет проводиться голосование за один из нескольких вариантов праздничного логотипа. Проголосовать за один из вариантов можно будет в соцсетях:

VK: https://vk.com/nnbasket

Instagram: https://www.instagram.com/nn_basket/

Facebook: https://www.facebook.com/nnbasket/

Также выбрать понравившийся вариант нижегородцы смогут 17 августа, во время празднования Дня города Нижнего Новгорода. Зона БК "НН" будет работать с 10:00 до 14:00 на фестивале спорта, который пройдет на Гребном канале.

Итоги голосования будут подведены 20 августа, а уже 25 августа на площадке "Спорт Порт" пройдет официальная презентация логотипа.

СПРАВКА:

Начиная с 2000 года клуб, ныне известный как "Нижний Новгород", носил следующие названия: ВГИПИ (2000-2001), НБА (2001-2002), НБА-Сети-НН (2002-2004), НБА-ТЭЛМА (2004-2006) и НБА-Нижний Новгород (2006-2009).

Перед сезоном 2009-2010 было принято решение отказаться от приставки "НБА" и оставить в названии только имя города, который представляет клуб.

В первом же сезоне после переименования "Нижний Новгород" завоевал золотые медали Суперлиги Б. Через пару лет команда стала полноправным участником Единой Лиги ВТБ и европейских турниров.

В сезоне 2013-2014 БК "НН" прогремел по всей Европе, став серебряным призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России. Это достижение впервые в истории позволило сыграть команде в Евролиге, крупнейшем клубном турнире Старого света, и сенсационно войти в число 16 лучших команд. Игрок нашей команды Тэйлор Рочести получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги.

В сезоне 2018-2019 БК "НН" стал первым российским клубом, который прошел в плей-офф Лиги Чемпионов FIBA и дошел до четвертьфинала.

В предстоящем сезоне БК "НН" вновь примет участие в Единой Лиге ВТБ, Кубке России и квалификации Лиги чемпионов FIBA.

(12+)