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Бизнес

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы по версии Global Finance

14 августа 2019 12:06  [27] Бизнес

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ипотека – стратегическое направление для Альфа-Банка. Наши приоритеты в обслуживании клиента – простота, внимание к деталям, скорость процесса оформления и удобство в дальнейшем обслуживании. Мы благодарим экспертов Global Finance за высокую оценку нашей работы и продолжим активно развивать ипотеку банка", - сказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

В пресс-службе добавили, что Альфа-Банк уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 70% и на 1 августа 2019 года составил 61,4 млрд рублей. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдачи ипотеки достигла 2,55%.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

С начала 2019 года банк открыл 14 ипотечных центров в городах России. В специализированных офисах в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Казани, Тюмени, Екатеринбурге и в двух офисах в Москве реализован принципиально новый подход к обслуживанию клиентов, оформляющих ипотечные кредиты, и представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования.

Премия Best Consumer Digital Bank Awards присуждается журналом Global Finance в двадцатый раз. Победителей определяют эксперты компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий) и редколлегия Global Finance. Отбор победителей проводится по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений.

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