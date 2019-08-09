Стартовал прием заявок на участие в кастинге "Мистер Нижний Новгород 2019"

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Стартовал прием заявок на участие в кастинге проекта Мистер Нижний Новгород 2019. Об этом сообщили организаторы. Необходимо заполнить анкету.
Организаторы также отметили, что проект "Мистер Нижний Новгород" - это шоу, в котором принимают участие лучшие мужчины города. Ранее нижегородец Павел Степанов заявлял, что примет участие в конкурсе "Мистер Россия 2019", в ноябре 2018 года он стал обладателем титула "Мистер Нижний Новгород".
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