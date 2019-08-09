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Культура и отдых

Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 17-18 августа

14 августа 2019 12:56  [74] Культура и отдых

Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 17-18 августа 2019 года в преддверии Дня воздушного флота России. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области.

Гостей фестиваля ждет авиашоу "Мне сверху видно все!". Современные летчики на самолетах в воздухе продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, автором которых является Валерий Чкалов. В программе также полеты парашютистов.

Также в этот день в акватории Горьковского моря пройдет водный марш-парад "На стыке двух стихий" скоростных судов, яхт, катеров и других видов водного транспорта. Настоящим открытием для любителей технического творчества станет выставка робототехники "PROтехно", где можно будет погрузиться в атмосферу фантастического будущего.

В развлекательной программе: показательные выступления спортсменов по экстремальным видам спорта, фестиваль уличных танцев, концерт от кавер-группы "Супер Гуд". Для любителей кулинарных изысков и поклонников здоровой еды проводится гастрономический конкурс – кулинарное шоу "Быстрая еда по-чкаловски". Кульминацией праздника станет фейерверк.

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