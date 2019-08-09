Иван Носков распорядился благоустроить территорию детсада №102 Дзержинска после жалоб родителей в соцсетях Общество

Территория детсада в Дзержинске Фото: Соцсеть

Глава Дзержинска Нижегородской области Иван Носков распорядился благоустроить территорию детсада №102 на улице Чапаева после жалоб родителей в соцсетях. Об этом сообщили в администрации города.

В частности, родители в соцсети ВКонтакте пожаловались на "убитую" территорию детсада, где "кругом сигнальные ленты, все пять веранд перекрыты и находятся в аварийном состоянии, территория заросла кустарниками и травой".

После данной публикации Иван Носков провел совещание с руководителями профильного департамента, директором детского сада №102, которую вызвали из отпуска, а также с родительским активом.

По итогам совещания принято решение о восстановлении теневых навесов на территории детсада. Общий объем работ в настоящее время уточняется.

Руководителю департамента образования поручили разобраться, почему территория детсада находится в таком "плачевном" состоянии и доложить о проверке лично главе города.