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Бизнес

Городецкая ССК построит земснаряд по заказу ФКУ "Речводпуть"

14 августа 2019 13:40  [27] Бизнес

Фото: С сайта Росморречфлота

ПАО "Судостроительно-судоремонтная корпорация" (Городец, Нижегородская область) по заказу ФКУ "Речводпуть" построит земснаряд, который станут использовать для углубления реки Белой в Башкирии. Об этом сообщает Росморречфлот.

Дноуглубительный несамоходный землесос проекта 4395 класса Российского речного регистра "Х О 2,0 (лед 10) А" предназначен для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов реки.

Поясняется, что использовать новый земснаряд станет ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей" для углубления реки Белой, протекающей по территории Башкирии.

Дело в том, что Уфимский нефтеперерабатывающий завод в навигацию 2017 года начал перевозить по реке Белой нефтепрдукты. Для грузовых перевозок необходимо ежегодно увеличивать глубину реки, но "Администрация Камского бассейна" обеспечена земснарядами, возраст которых составляет более 35 лет.

Строительство нового землесоса "Судостроительно-судоремонтная корпорация" завершит к 2021 году.

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