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Спорт

Нижегородцам предложили записаться на тест по определению склонности ребенка к разным видам спорта

14 августа 2019 14:34  [114] Спорт

Нижегородцам предложили записаться на тест по определению склонности ребенка к разным видам спорта. Как сообщили в министерстве спорта региона, записать детей на тестирование можно на сайте ФОКа "Мещерский" в разделе "Умный спорт". Тестирование бесплатное и занимает около 50 минут.

С сентября 2019 года центры для тестирования также появятся и в районах области. К концу августа будут известны места их размещения.

Ранее проект "Умный спорт", предложенный сотрудницей регионального министерства спорта Екатериной Париловой, стал победителем народного голосования портала "Команда Правительства", набрав в свою поддержку 3827 голосов.

Программа рассчитана на детей 6-12 лет, которые хотят посещать спортивные секции.

"Мы предлагаем исследование, состоящее из трех частей: это психологическое тестирование, антропометрия – измерение роста, веса, жировой прослойки и, наконец, функциональные пробы. По итогам этих тестов специально разработанная программа показывает перечень тех видов спорта, к которым у ребенка максимальная предрасположенность, а также тех видов спорта, которыми он может заниматься как хобби, но высоких достижений там от ребенка требовать не нужно", - пояснила Екатерина Парилова.

В разработке диагностической карты принимали участие спортивные врачи и психологи. Этот документ ребенку выдает тренер после каждой тестовой тренировки, и по итогам нескольких занятий родители получают экспертное заключение о том, к каким видам спорта предрасположен ребенок в соответствии с его природными талантами.

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