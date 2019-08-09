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Общество

Прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников

14 августа 2019 15:31  [73] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на круглом столе 14 августа 2019 года.

С такой просьбой к прокурору обратился председатель Нижегородской общественной организации культурной, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников Андрей Буланов.

"По Нижегородской области протекает великая русская река Волга. У наших ребят есть мечта прокатиться на теплоходе, посмотреть на наш красивый город с реки. Старый плавсостав – это недоступная среда. Мы надеемся на новые суда", - сказал он.

Тимур Кебеков отметил, что это вполне естественное желание и пообещал включить данный вопрос в план мероприятий. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку водного транспорта.

"Я не уверен, что мы это сделаем сразу, но давайте совместно с вашей организацией посмотрим, что мы можем. Уверен, что, если не все причальные стенки и сами транспортные средства, то какую-то часть из них мы сделаем доступными для маломобильных граждан", - пояснил прокурор.

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