"Почти половина россиян готова проголосовать за "Единую Россию", - опрос Политика

"Почти половина россиян готова проголосовать за "Единую Россию" если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов хотят отдать предпочтение партии власти.

Еще 17% респондентов проголосовали бы за КПРФ, 16% - за либерал-демократов, по 4% предпочли бы отдать голоса за "Справедливую Россию" и Коммунистическую партию "Коммунисты России".

За партию "Яблоко" проголосовали бы 2% респондентов, за "Российскую экологическую партию "Зеленые", за "ПАРНАС" и партию "Родина" предпочли бы отдать по 1% респондентов.

Опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек, возраст которых превышал 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.