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Общество

Температурные качели ожидают нижегородцев: почти +30° и резкое похолодание на десять градусов

14 августа 2019 16:15  [78] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие перемены погоды, однако температура воздуха не опустится ниже +10°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночь с 14 на 15 августа ожидается +13°.

Но 15 августа Гидрометцентр прогнозирует +28°, однако при такой жаркой температуре в этот день вероятность дождя составляет 95%.

В ночь с 15 на 16 августа температура понизится до +16°, ожидается дождь.

В среду, 16 августа, будет уже не так тепло — днем прогнозируется лишь +19°, а ночью — также, как сутками ранее +16°.

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