Температурные качели ожидают нижегородцев: почти +30° и резкое похолодание на десять градусов

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Синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие перемены погоды, однако температура воздуха не опустится ниже +10°. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ночь с 14 на 15 августа ожидается +13°.
Но 15 августа Гидрометцентр прогнозирует +28°, однако при такой жаркой температуре в этот день вероятность дождя составляет 95%.
В ночь с 15 на 16 августа температура понизится до +16°, ожидается дождь.
В среду, 16 августа, будет уже не так тепло — днем прогнозируется лишь +19°, а ночью — также, как сутками ранее +16°.
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