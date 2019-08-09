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Происшествия

Более 300 кг иностранного спортивного питания с ядовитыми веществами арестовали на границе ПФО

14 августа 2019 17:15  [73] Происшествия

Фото: с сайта http://www.olympusfitapp.com/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 300 кг иностранного спортивного питания с ядовитыми веществами арестовали на границе ПФО. Об этом сообщил приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в ходе круглого стола 14 августа 2018 года.

Все вредное спортивное питание, изъятое по итогам организованных прокурорами проверок, уничтожено.

"Не могу не отметить положительный опыт по противодействию обороту на внутреннем рынке спортивного питания, нелегально ввозимого в Россию и, главное, содержащего вещества, оказывающие губительное воздействие на организм человека", - сказал прокурор.

В феврале сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств — молодому человеку из Германии пришла посылка с наркотиками, вес которых составил 3,55 грамма.

Наркотики юноша заказал на одном из закрытых остальным пользователям сайте с сокрытием своего IP-адреса. За товар тоже платить не пришлось - молодой человек обещал крупный заказ и в итоге ему выслали так называемые пробные образцы.

 

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