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Общество

Все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

14 августа 2019 17:37  [80] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Нижнем Новгороде 166 школ. На их подготовку к новому учебному году выделено более 150 млн рублей, которые направлялись, в основном, на замену кровель, окон, входных групп, внутренних инженерных коммуникаций.

По итогам предварительного комплектования в школах города будет обучаться 130 607 детей (2018/2019 учебный год – 128 160 детей). В 1 класс придут 14 542 ребенка (2018/2019 учебный год — 14 496 детей).

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