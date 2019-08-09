Более 20 предпринимателей Выксы получили гранты по программе "Начни свое дело" Бизнес

Более 20 социальных предпринимателей Выксы Нижегородской области получили гранты в рамках программы "Начни свое дело". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Программу реализуют правительство области совместно с Выксунским металлургическим заводом (АО "ВМЗ", входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", Москва) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, ВМЗ выделил на ее реализацию 6 млн рублей.

"Программа "Начни свое дело" предусматривает консолидацию усилий областной власти, районной администрации, крупного бизнеса и экспертного сообщества. Мы сегодня уже видим результаты этого взаимодействия. Проекты, открытые участниками программы, крайне востребованы, причем большинство социальных услуг предлагаются в Выксе впервые. Так, например, в городском округе появилось социальное такси и социальная парикмахерская, монтессори-центр, учебные и оздоровительные центры для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Скоро в городе откроется производство индивидуальных ортопедических стелек, логопедический детский сад. Причем, кроме медицинских, образовательных, психологических и других видов услуг по развитию детей с нарушением речи, сад предоставляет возможность ночного пребывания детям из неблагополучных семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - пояснил Максим Черкасов.

"Программа "Начни свое дело" состоит из образовательной части, которую разработал Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, и грантового конкурса, в рамках которого поддержку на сумму до 200 тысяч рублей получили уже 23 социальных предпринимателя. Мы видим, что проекты грантополучателей динамично развиваются: все успешно работают, многие расширяются, а кто-то даже начал тиражирование своего бизнеса по стране", - рассказал министр.

"Программа эффективна и готова к тиражированию в других районах области, где крупные предприятия являются градообразующими", - добавил он.

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО "ОМК" Ольга Миронова подчеркнула, что программа социального предпринимательства "Начни свое дело" развивается в Выксе благодаря "хорошему межсекторному взаимодействию: в эту программу включен крупный бизнес, министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы.

"Губернатор Нижегородской области ставит социальное предпринимательство в приоритеты развития малого бизнеса. Поэтому у нас здесь хорошие результаты и есть действительно истории успеха", - рассказала Ольга Миронова.

Напомним, около 46 млн рублей получат моногорода Нижегородской области на поддержку социального предпринимательства в 2019 году.

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в Нижегородской области стартует конкурсный отбор в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в конкурсе могут принять муниципалитеты, на территории которых располагаются моногорода.

"По итогам отбора средства будут распределены между муниципалитетами, а они, в свою очередь, направят их социально ориентированным предпринимателям. В частности, это проекты, связанные с поддержкой пожилых граждан и инвалидов, реализацией образовательных инициатив. С помощью субсидии предприниматели смогут компенсировать часть затрат. В конечном итоге подобные меры поддержки должны привести к созданию новых рабочих мест, что особенно важно в условиях моногородов", - отметил губернатор.