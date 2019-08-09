"Дни культуры Хорватии" и "Дни Кубы" пройдут в Нижегородской области Культура и отдых

"Дни культуры Хорватии" и "Дни Кубы" пройдут в Нижегородской области в октябре 2019 года. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин.

"Активизация международного сотрудничества приносит пользу не только экономике региона, но и позволяет сделать богаче культурную жизнь. Запланирована целая серия мероприятий совместно с каждой из стран. Например, в рамках "Дней культуры Хорватии" состоятся фотовыставка "Классики хорватской фотографии" и фестиваль Загребской школы анимации", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.

"Такие события позволяют не только наладить профессиональные связи в различных областях, но и дают возможность жителям региона ближе познакомиться с культурой других стран. Я приглашаю нижегородцев посетить наши международные мероприятия", - добавил Глеб Никитин.

В пресс-службе сообщили также, что на следующей неделе наш регион посетит делегация из Литвы, в состав которой войдут советник по культуре посольства Литвы Инга Видугирите и советско-литовский актер Юозас Будрайтис.

В конце августа Нижегородскую область также планирует посетить делегация мэров городов Республики Кот-Д’Ивуар для установления контактов с муниципалитетами региона и развития взаимодействия в сферах муниципального управления, экономики, промышленности, сельского хозяйства, экологии, культуры и молодежной политики.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в "котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года", напомнили в пресс-службе. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".