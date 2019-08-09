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Бизнес

НБД-Банк предлагает предпринимателям выгодный эквайринг

15 августа 2019 10:56  [60] Бизнес

Фото: ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк и АО "Компания объединенных кредитных карточек" (АО "КОКК") реализуют совместный проект для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по подключению эквайринга по сниженной ставке, рассказали в пресс-службе банка.

В рамках пилотного проекта Международной платежной системы Visa, которая с 9 июля снизила тарифы для микро- и малого бизнеса по эквайрингу, клиенты НБД-Банка получили возможность подключить современный инструмент расчетов с клиентами на выгодных условиях. Подробную информацию можно узнать у менеджеров в офисах обслуживания НБД-Банка.

"Реальность такова, что сегодня клиент в торговой точке спрашивает продавца: "Оплату картой принимаете?". Эта услуга востребована и очевидно, что предприниматели уже оценили выгоды и пользу безналичной оплаты товаров и услуг. Это и увеличение среднего чека за счет спонтанных покупок и кредитных карт у покупателей, и экономия на инкассации, и снижение рисков работы с наличными. Учитывая это, НБД-Банк и АО "КОКК" разработали специальную тарифную линейку для клиентов по эквайрингу", – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

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