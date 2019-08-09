Муляжи вместо камер. Новую методику фиксации нарушений ПДД разработали в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

“Ъ” ознакомился с новыми методическими рекомендациями Минтранса по установке дорожных камер. Владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов.

Если в зоне контроля число нарушений снизилось на 80%, то прибор нужно переставлять, заменив его муляжом. Последние, в свою очередь, должны имитировать работу "импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки".

Документ сейчас дорабатывается и в сентябре, после утверждения, будет направлен во все регионы, кроме Москвы.

Проект "Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД" разработан Минтрансом. Документ обсуждался в ходе прошедшего в конце июля заседания проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). "Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, высказанных в ходе комитета, - пояснил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова. - Документ планируется утвердить в сентябре".

Издание напоминает, что в настоящее время вопрос установки камер частично раскрыт в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД по надзору за движением 2017 года: комплексы устанавливаются на дорожных участках, где произошло три или более ДТП за год. Разработка отдельной методики для расстановки приборов запланирована нацпроектом БКАД.

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом методики Минтранса. Место установки камеры нужно выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов", говорится в документе. При этом властям следует изучить "финансово-экономическое обоснование" разных вариантов.

Владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.

ГИБДД России 31 июля 2019 года уже опубликовала карту и список всех действующих комплексов фиксации нарушений. В рекомендациях впервые расшифрован термин "муляж (имитатор)": это прибор, "имитирующий работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки", внешне трудноотличимый от обычной камеры.

Также рекомендуется использовать приборы, способные фиксировать одновременно несколько видов нарушений (например, превышение скорости и проезд на красный свет). Если в течение полугода количество нарушений сократилось более чем на 80% либо в течение года не зафиксировано ни одной аварии, комплекс нужно перемещать в другое место, а на его месте лучше установить муляж. Если у владельца автодороги нет возможности контролировать все аварийно опасные участки, то рекомендуется перемещать между ними камеры раз в три-шесть месяцев.