Устранение засора унитаза в домашних условиях

Каждый может столкнуться с засором в унитазе. В этом случае не нужно слишком паниковать. Есть моменты, когда все можно решить самостоятельно, без привлечения мастеров.

Сегодня найти нужную информацию и советы не составляет труда. Как прочистить унитаз в домашних условиях? Давайте немного разберемся. Если ситуация не критическая, решить её можно самостоятельно.

Причины засора могут быть разными. Чаще всего это плотные комки туалетной бумаги, которая остается в трубе и мешает проходить воде. Бывает, что люди смывают в унитаз предметы личной гигиены. Этого нельзя делать. Но если такое произошло, можно столкнуться с засором. В некоторых случаях неправильно установленная сантехника может стать причиной такой ситуации.

Попробовать справиться с засором можно используя средства, имеющиеся в каждом доме. Хорошо, когда есть специальная химия. Но не у всех в доме срочно можно найти нужное средство. Но есть то, что всегда будет под рукой. Это кипяток, сода и уксус. Нужно набрать большую кастрюлю воды и вскипятить её. После того как она закипит, её нужно выливать в унитаз. Таким образом, увеличится давление. Если это действует, засор начнет понемногу проходить. Если правильно развести соду и уксус, также можно справиться с засором.

Есть еще несколько способов. Механический способ, к примеру, требует специальных приспособлений. Хорошо бы иметь их у себя в доме. Особенно это касается тех, у кого частный дом. В нужной ситуации, ими можно быстро воспользоваться. Вантуз или сантехнический тросик может помочь справится с засором самостоятельно.

Это лишь некоторые возможности. Если сделали все, что могли, и ничего не помогает, важно вызывать мастера. Только так можно решить эту проблему. Да, порой мастера поднимают высокую цену, но выхода все равно нет. Засор будет вызывать неприятный запах, возможно даже потоп. Но, зная как действовать в первые минуты, можно справиться минимальными потерями.

Итак, устранение засора в унитазе можно провести и самостоятельно. Не всегда это возможно, но попробовать стоит. Постарайтесь иметь в своем доме необходимые устройства и понимать, как правильно ими пользоваться.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.