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Культура и отдых

Труппы из Южной Кореи, Берлина и Словении примут участие в театральном фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде

15 августа 2019 12:48  [116] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Труппы из Южной Кореи, Берлина, Словении и Армении примут участие в IX международном театральном фестивале им. Максима Горького, который пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 23 октября 2019 года. Об этом сообщил директор нижегородского театра драмы им. Горького Борис Кайнов на сборе труппы 15 августа.

Декорации для спектакля Северной Кореи изготовят нижегородские работники сцены, потому что транспортировать их не представляется возможным.

Кроме того, в фестивале примет участие Саратовский ТЮЗ, чей спектакль, по словам Бориса Кайнова, "вызовет интерес у нижегородцев". Он отметил, что у театра даже возникли проблемы технического характера, чтобы обеспечить эту постановку.

Из нижегородский театров свои постановки представят Театр юного зрителя и театр Комедiя.

Также площадкой для проведения мероприятий фестиваля в Нижнем Новгороде в этом году станет учебный театр училища им.Евстигнеева, где будет работать Российский академический молодёжный театр.

В рамках фестиваля будут организованы творческие встречи и мастер-классы для нижегородцев с известными российскими актерами.

Директор театра отметил, что люди уже начали покупать билеты на фестивальные спектакли. "А значит желающим принять участие в событии нужно поспешить", - добавил он.

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