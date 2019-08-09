Нижегородец, сломавший колено полицейскому, может получить до 5 лет колонии Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижнего Новгорода, который, по версии следствия, при сопротивлении полицейским, сломал одному из них коленный сустав, может получить до пяти лет колонии. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что происшествие произошло днем 4 августа 2019 года на территории Автозаводского района. Сотрудники полиции остановили 26-летнего местного жителя что бы проверить его на причастность к незаконному обороту наркотиков.

Однако молодой мужчина попытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Оказывая сопротивление, мужчина ударил ногой одного из полицейских в колено и сломал ему сустав.

Действия подозреваемого расцениваются как уголовное преступление - применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), в связи с чем возбуждено дело, где максимальным наказанием является 5 лет лишение свободы, однако все будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью потерпевшего. Для установления этой степени сейчас будет назначена экспертиза.

Кроме того, в отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Подозреваемый трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, добавили в СК.