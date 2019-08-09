Большинство нижегородских улиц хотят сделать с односторонним автомобильным движением Общество

Фото: с сайта drivenn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность организации одностороннего автомобильного движения на многих улицах города. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе брифинга 15 августа 2019 года.

По словам Владимира Панова, администрация планирует отдать приоритет в городе пешеходам, а не автомобилистам, как это сложилось к настоящему времени.

В ходе комплексного благоустройства проезжие части некоторых автомобильных дорог будут сужены. На этих участках создадут пешеходные и велосипедные зоны.

Чтобы город не погряз в пробках, движение транспорта будет изменено. В городе появятся дополнительные улицы с односторонним движением, по которым будут направлены основные транспортные потоки.

Как подчеркнул глава города, перемены доставят определенное неудобство жителям города, но в результате, "когда все привыкнут, будет удобно". Тем более, что в настоящее время в городе уже итак много улиц с односторонним движением.

Напомним, одностороннее движение в районе станции метро "Пролетарская" было введено в апреле 2019 года также для сокращения пробок.