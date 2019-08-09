"Дом.ru" обновит более 1 млн устаревших роутеров Общество

Фото: "Дом.ru"

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает федеральную программу по обновлению парка интернет-роутеров. Проект рассчитан на три года и предполагает замену более 1 млн 300 тысяч устаревших устройств в 56 городах страны, рассказали в пресс-службе компании.

Интернет-пользователи могут выбрать один из 4 роутеров: TP-Link Archer C5-AC1200, TP-Link Archer C9-AC1900 в черном или белом цветах. Устройства были специально доработаны под высокие требования сети "Дом.ru": производительность новой линейки роутеров за счет оптимизации прошивки в среднем на 30% выше, чем на аналогичных моделях, а скорость доступа в интернет составляет до 1 Гбит/с в зависимости от модели и тарифного плана.

С 12 августа интернет-пользователи могут с выгодой для себя обменять устаревший роутер, получив скидку на новый. Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный сегодня роутер будет актуален не менее 5 лет.

"Почти 90% интернет-пользователей "Дом.ru" используют беспроводное подключение, а более половины имеют дома больше трех устройств с доступом в сеть. Роутеры, которые мы активно устанавливали с 2008 по 2016 годы, морально устарели, они не были рассчитаны на такую нагрузку, и сейчас пришло время выбрать новый современный роутер. Наши специалисты доставят, заменят и настроят Wi-Fi оборудование клиентам "Дом.ru" так, чтобы они наслаждались возможностью быть на связи и онлайн в каждом уголке квартиры и не переживали, что фотографии их любимых людей перестали грузиться", - отметила руководитель продукта Интернет "Дом.ru" Екатерина Кривошеева.

"Будучи крупнейшим в мире поставщиком продуктов Wi-Fi для дома, TP-Link стремится предоставить наилучшие устройства, которые позволят ещё большему количеству людей использовать качественный Wi-Fi. В рамках стратегического сотрудничества с "Дом.ru" мы пошли еще дальше и доработали техническую начинку оборудования с учетом пожеланий клиентов и высоких требований оператора – чтобы каждый потребитель мог воспользоваться всеми преимуществами быстрого доступа в интернет", – сказал директор проектного направления TP-Link в России Алексей Усачёв.

СПРАВКА:



TP-Link Archer C5-AC1200 подойдет семьям, которые проживают в 2-3 комнатных квартирах - до 60 кв. м. и выходят в интернет одновременно с нескольких устройств (до 10). Скорость Wi-Fi-соединения при этом составит до 300 Мбит/с*, при подключении через кабель –до 1 Гбит/с.

TP-Link Archer C9-AC1900 обеспечит скорость до 600 Мбит/с* "по воздуху" и до 1 Гбит/с "по проводу". Такое устройство оптимально для активных интернет-пользователей с большим количеством беспроводных устройств (до 15), которые живут в квартирах с большой площадью - до 80 кв. м. Этот роутер поддерживает технологию Beamforming: она позволяет определить, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усилить его.

TP-Link Archer C9-AC1900 Black – отличается от TP-Link Archer C9-AC1900 только тем, что это модель, созданная на основе пожеланий клиентов компании: с мощными внешними антеннами, в компактном корпусе и с отключаемой подсветкой индикаторов, чтобы не мешали засыпать.

Также информация о линейке роутеров доступна на сайте.