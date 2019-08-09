ГИБДД рассказала причины, из-за которых на Московском шоссе "сложилась" фура Происшествия

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Водитель большегруза, который перевернулся на Московском шоссе, не выбрал скоростной режим и из-за этого произошел занос кузова и тот перевернулся на бок, сложившись практически пополам. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

В ведомстве пояснили, что после того, как фура опрокинулась, из кузова выпал груз — поддоны, которые рассыпались по дороге. Именно они и стали причиной перекрытия движения по всем полосам трассы.

После ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые оформили протокол ДТП. Вскоре фуру подняли с дороги, рассыпавшийся груз убрали и движение на трассе восстановили.

В УГИБДД добавили, что в результате аварии пострадавших не зафиксировано.

Напомним, что ДТП произошло сегодня утром - 15 августа.