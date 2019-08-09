Проект "Арт-пространство удивительных людей" реализуется в Нижегородской области Общество

Проект "Арт-пространство удивительных людей" реализуется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что с 12 по 16 августа 2019 года на Горьковском море проходит смена реабилитационного лагеря для людей с множественной инвалидностью, в том числе слепоглухих. Организатором мероприятия выступила нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива" в рамках реализации проекта "Арт-пространство удивительных людей" с использованием гранта президента РФ Владимира Путина на развитие гражданского общества. На реализацию проекта Фонд президентских грантов выделил около 3 млн рублей.

В реабилитационном лагере участники проекта осваивают различные виды доступного декоративно-прикладного творчества в форме мастер-классов, посещают лекции и тренинги по психологическим вопросам. Кроме того, для всех организовано небольшое путешествие на катере по акватории Горьковского моря. Лагерь завершится экскурсионной поездкой в Городец с посещением Музеев ремесел и Города мастеров.

"Когда люди имеют множественную инвалидность, им очень тяжело сменить привычную обстановку. Поэтому мы решили провести наше мероприятие в загородном лагере. Чтобы, наряду с обучающими мероприятиями, люди могли просто побыть на природе. Для наших участников это большое событие, многие из них годами не покидают город. Проект будет продолжаться до конца 2020 года, состоится еще много разных туристических и обучающих мероприятий", - рассказала руководитель организации "Перспектива" Ирина Сумарокова.

Также в рамках проекта в этом году в Нижнем Новгороде будет открыт досуговый центр для людей с одновременным нарушением зрения и слуха. Проект нацелен на апробирование доступных декоративно-прикладных видов творчества, досуговых мероприятий, путешествий в сопровождении обученных персональных волонтеров, в том числе из числа ближнего окружения людей с инвалидностью.

Напомним, в 2019 году 37 проектов нижегородских некоммерческих организаций получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму 61,4 млн рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что предоставление президентских грантов - это оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО.

"Каждый из проектов - это вклад в развитие культурной жизни региона и поддержание исторической памяти, работа по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотическому воспитанию детей, развитие гражданского общества", - сказал Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, получение гранта такого уровня не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы.