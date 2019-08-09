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Общество

"ЕЭС-Гарант" получил благодарность от администрации Балахнинского района

16 августа 2019 09:55  [83] Общество

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" получил благодарность от администрации Балахнинского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Весной 2019 года компания модернизировала сеть уличного освещения в Балахне.

В письме на имя директора филиала Александра Боброва муниципальные власти поблагодарили компанию за важный вклад в социально-экономическое развитие района и отметили высокий профессионализм ее специалистов.

В рамках заключенного с администрацией энергосервисного контракта в Балахне была проведена замена 4500 светильников на современные энергосберегающие, а также модернизирована система управления городским освещением. За пять лет новые светильники позволят сэкономить муниципалитету не менее 7 млн кВт/ч.

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