Жительница Дзержинска под видом продавца заграничной детской одежды воровала деньги у нижегородцев Происшествия

Жительница Дзержинска под видом продавца заграничной детской одежды четыре года воровала деньги у нижегородцев. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 16 августа 2019 года.

Дзержинским городским судом установлено, что с лета 2013 года по осень 2017 год женщина связывалась с жителями Дзержинска и Нижнего Новгорода, представлялась предпринимателем в сфере закупок детской одежды из-за границы, и, пообещав заказать товар, брала у людей деньги под расписку. В том числе путем оформления потребительских кредитов и денежных займов. После чего распоряжалась ими по своему-желанию.

По информации следствия подсудимая обманула своих клиентов 23 раза на разные суммы.

11 июля суд вынесен обвинительный приговор за хищение имущества в значительном, крупном и особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием по статье мошенничество. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.