Водитель троллейбуса зажал дверью 82-летнюю пассажирку в Дзержинске, женщина обращалась в больницу Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерке пришлось обратится в больницу после того, как ее зажало дверьми троллейбуса в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

Происшествие произошло 15 августа в 11:18 на пр-те Циолковского в троллейбусе маршрута №3. Троллейбусом управлял 41-летний водитель, дверь он закрыл во время движения транспорта.

В результате пострадала 82-летняя пассажирка. Она самостоятельно обратилась в больницу, где ей поставили диагноз "Ушиб грудины". После того, как медики оказали женщине помощь, женщина вернулась домой.