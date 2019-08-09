Водитель троллейбуса зажал дверью 82-летнюю пассажирку в Дзержинске, женщина обращалась в больницу

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Пенсионерке пришлось обратится в больницу после того, как ее зажало дверьми троллейбуса в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.
Происшествие произошло 15 августа в 11:18 на пр-те Циолковского в троллейбусе маршрута №3. Троллейбусом управлял 41-летний водитель, дверь он закрыл во время движения транспорта.
В результате пострадала 82-летняя пассажирка. Она самостоятельно обратилась в больницу, где ей поставили диагноз "Ушиб грудины". После того, как медики оказали женщине помощь, женщина вернулась домой.
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