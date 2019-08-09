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Происшествия

Супругов будут судить в Нижегородской области за попытку продать почти 1 кг наркотиков

16 августа 2019 14:52  [115] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по обвинению троих жителей Нижегородской области, в том числе супружеской пары, которых подозревают незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что подозреваемые в августе 2018 года разместили 7 "закладок" на территории Кстова. Еще 66 свертков у них обнаружили при задержании на территории Богородского района. В целом, в ходе расследования у членов группировки изъято 69,7 граммов наркотических веществ.

В отношении членов организованной группы возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Максимальным сроком по данной статье является лишение свободы до 20 лет.

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