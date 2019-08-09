Более миллиона деревьев будет высажено в стране в рамках акции "Единой России" Общество

Более миллиона деревьев будет высажено в стране в рамках акции "Единой России" по лесовосстановлению. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Высадка такого количества зеленых насаждений состоится до лета 2020 года. Первые лесовосстановительные мероприятия начнутся уже в сентябре-октябре этого года в регионах, климат которых наиболее благоприятен, и продолжатся весной.

"От лесных пожаров пострадало более трех миллионов гектаров леса в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Бурятии и Якутии. На их восстановление потребуются десятки лет. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить лес на территории страны. Осенью представители "Единой России" на всех уровнях начнут акцию по высадке лесов в регионах с благоприятным для этого климатом, а весной акция продолжится по всей стране. Всего планируется высадить более миллиона деревьев разных пород", - рассказал депутат Государственной Думы фракции "Единой России" Александр Якубовский.

По его словам, при высадке будут учитываться рекомендации Рослесхоза и местных лесничеств.

"Чтобы лесовосстановление шло быстрее, необходимо принять во внимание множество факторов, в том числе климатические условия и подготовленность территорий. С учетом того, что посаженные вручную деревья требуют ухода, а в пострадавших лесах Сибири его невозможно обеспечить на должном уровне, Партия проводит акцию по посадке деревьев на территориях, подготовленных лесничествами – это участки размером не менее 20 гектаров, которые ранее пострадали от лесных пожаров и на них не проводилось восстановление лесов", - уточнил депутат.

"В дальнейшем "Единой Россией" будет проведена масштабная работа, которая позволит сохранить молодые деревья и предотвратить незаконные вырубки, которые во многом стали причиной пожаров, так как для их сокрытия массово поджигались огромные площади", - подчеркнул Якубовский.

Заместитель председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Егор Литвиненко добавил, что "на базе региональных отделений МГЕР по всей России уже открываются эко-волонтерские штабы".

"Высадка саженцев может проводиться только в два очень небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. Все остальное время мы будем проводить сбор заявок от активных и неравнодушных жителей, которые хотят озеленить свой регион. Также будут формироваться специальные отряды волонтеров, которые поедут восстанавливать леса, пострадавшие от пожаров. Они будут заниматься расчисткой: убирать, выкорчевывать, спиливать остатки растительности, которая не сможет самостоятельно восстановиться", - сказал он.