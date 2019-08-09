"Более 240 проектов по повышению эффективности предоставления соцуслуг реализуется в Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

"Более 240 проектов по повышению эффективности предоставления соцуслуг реализуется в Нижегородской области", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Это происходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Цель каждого проекта – повышение качества и доступности соцуслуг для нижегородцев с помощью инструментов бережливого производства. То есть проекты направлены на сокращение бумажной волокиты за счет внедрения информационных технологий, реорганизация помещений, позволяющая сделать их удобнее для нижегородцев, и другие методы.

"Повышение эффективности учреждений соцобслуживания – важная для нас задача, - отметил Глеб Никитин. - От работы этой сферы напрямую зависит качество жизни тысяч нижегородцев. Это и люди с ограниченными возможностями здоровья, и те, кто нуждается в реабилитации, и многие другие жители региона".

"Среди всех категорий граждан, получающих социальные услуги в наших учреждениях, особое место занимают дети, поэтому одной из стартовых площадок стал реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Арзамасе", - сообщил губернатор.

"Помощниками в проекте стали родители, которые обратили наше внимание на необходимость перемен: детям удобнее индивидуальный график посещений", - добавил Глеб Никитин.

Чтобы получить объективную и независимую оценку всех процессов, региональное минсоцполитики привлекло 43 волонтеров, которые проводили опросы получателей социальных услуг.

Как пояснили в ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Арзамаса", с учетом пожеланий родителей в учреждении изменили режим посещения центра детьми. Если раньше все дети приходили в одно и то же время, то теперь график посещения и прохождения реабилитации подстроен под индивидуальные потребности ребенка (например, некоторым детям трудно рано вставать, другим больше нравится обедать дома, а не в центре и т.д.).

"Это позволило сделать процесс реабилитации более комфортным, а значит, и результативным, ведь от психологического состояния ребенка тоже многое зависит, сообщила замдиректора центра Ирина Крайнова. - Кроме того, благодаря более грамотной организации работы центр теперь может обслуживать на 50 детей больше ежегодно. Таким образом, реабилитацию в учреждении теперь будут проходить более 500 человек в год".

Также в центре изменили расположение кабинетов. Теперь все комнаты, где дети проходят реабилитацию, находятся в одном здании, что намного удобнее для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одно изменение – организация удобной записи по интернету из дома. Если раньше родителю приходилось, в среднем, приходить в центр три раза для записи на реабилитацию ребенка, то теперь такая необходимость отпала. Таким образом, родители могут больше времени уделить именно детям, а не подготовке документов. Кроме того, у родителей появилась возможность получить консультацию специалиста центра по скайпу, если возник какой-то срочный вопрос.

Глеб Никитин напомнил, что в 2019 году в Нижегородской области реализуется 1800 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях и организациях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении и других сферах.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Главной темой "Производительности 360" стали вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.