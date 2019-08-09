Монтаж оборудования для очистки реки Рязанки начался в Богородске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Кожевенное предприятие в Богородске приступило к монтажу оборудования для очистки промышленных стоков, попадающих в реку Рязанку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба информация о монтаже оборудования была озвучена в ходе выездного совещания, которое провел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. В совещании приняли участие глава администрации Богородского района Александр Сочнев, представители природоохранной прокуратуры, а также руководители кожевенных предприятий и муниципальных очистных сооружений.

Обращения от жителей по поводу загрязнения реки поступали в региональное министерство экологии на протяжении нескольких лет. Проведенные лабораторные обследования показали, что в сточных водах и в реке превышено содержание загрязняющих веществ. Причина загрязнения – богородские кожевенные предприятия. Именно с них на городские очистные сооружения поступают недостаточно очищенные промышленные сточные воды.

Кожевенным предприятиям Богородска было рекомендовано незамедлительно принять меры по снижению количества загрязняющих веществ и провести модернизацию собственных очистных сооружений.

В рамках выездного совещания Денис Егоров посетил очистные сооружения Богородска и три кожевенных предприятия. На одном из них уже начался монтаж нового оборудования для очистки стоков.

"В ближайшее время два других предприятия также обещали исправить ситуацию. Что касается очистки самой реки, то на данный момент мы согласовываем с экспертами Росводресурсов проведение мероприятий по расчистке участка реки Рязанка от донных иловых отложений в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Но стоит отметить, что средства будут предоставлены лишь в том случае, если локальные стоки предприятий будут приведены в нормативное состояние", - сказал Денис Егоров.

За нарушение водного законодательства министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области произведен расчет размера вреда, причиненного реке Рязанка. Он превысил 149 млн рублей.

Денис Егоров также отметил, что задача по расчистке Рязанки была опубликована жителями на портале "Команда Правительства" во время конкурса на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"Решение данной задачи на сегодняшний день является одной из приоритетных. Также эти работы помогут достичь целевого показателя федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". То есть мы снизим объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод", - добавил Денис Егоров.

Также специалисты отметили, что модернизацию очистных сооружений Богородска планируют провести в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Напомним, презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде весной прошлого года.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента началась в стране с 2019 года.