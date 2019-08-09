Нижегородская Госжилинспекция провела 634 рейда по проверке вывоза мусора и содержанию контейнерных площадок Общество

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области по поручению губернатора региона Глеба Никитина провела 634 рейда по проверке вывоза мусора и содержанию контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Очередной рейд состоялся в Кулебакском районе, где специалисты ГЖИ не выявили нарушений.

"Региональный оператор вовремя вывозит мусор, соблюдает график. Контейнерные площадки также подметаются. Стоит отметить, что количество жалоб от нижегородцев, поступающих на новую коммунальную услугу, с каждым месяцем становится меньше. По сравнению с январем, мы отмечаем снижение в пять раз", - рассказал руководитель ГЖИ Игорь Сербул.

Также специалисты ГЖИ отметили, что если нарушения и выявляются, то региональный оператор устраняет их в течение 4-6 часов.

Всего от жителей Кулебакского района за 7 месяцев 2019 года в Госжилинспекцию поступило 12 жалоб на несвоевременный вывоз мусора и содержание контейнерных площадок, проведено 23 рейдовых осмотра.

В пресс-службе отметили, что за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей.

В целом в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 80%.



Напомним, Глеб Никитин по итогам прямой линии президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

В этом году муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров.

Также Глеб Никитин поручил обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.



Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа Владимира Путина началась в стране с 2019 года.