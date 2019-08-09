Последние новости рубрики Культура и отдых
16 августа 2019 17:15  [76] Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города
16 августа 2019 13:28  [113] Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы станет "Продавец дождя"
16 августа 2019 10:36  [270] Пять тысяч человек участвует в организации Дня города-2019 в Нижнем Новгороде
15 августа 2019 16:01  [210] Владимир Панов оценил благоустройство игровой площадки в Приокском районе
15 августа 2019 12:48  [319] Театры из Южной Кореи, Германии и Сербии примут участие в фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде
14 августа 2019 18:25  [190] "Дни культуры Хорватии" и "Дни Кубы" пройдут в Нижегородской области
14 августа 2019 16:01  [207] Билайн на Alfa Future People-2019 создаст уникальный АнлимСити
14 августа 2019 15:16  [200] Пруд, парк и сквер в Кстове благоустроят к октябрю
14 августа 2019 12:56  [379] Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 17-18 августа
14 августа 2019 10:13  [283] Аукцион по очистке дна и берега Мещерского озера от мусора объявлен в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города

16 августа 2019 17:15  [76] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города. Об этом сообщил сам шоумен на пресс-конференции 16 августа 2019 года.

Продюсер шоу Лаки Ли выступит с поздравлением на концертной площадке празднования.

Вместе с ним в Нижний Новгород приехал его коллектив, который выступит в особом жанре музыкального социально-сатирического кабаре.

"Мы подаем острые вопросы так, чтобы их приятно было воспринимать – через песни, танцы. В Советском союзе были агитбригады. Наше шоу – это тоже агитация за мир. Красотки будут вдохновлять нижегородцев", - отметил продюсер.

В основу шоу легла история, которая произошла в московском клубе Лаки Ли: танцовщицы, которые имеют прозвища - Америка, Азия, Европа, Британи, не приняли новую девушку-украинку. Они начали ссориться, разделили гримерку на несколько частей. В этой ситуации шоумен увидел метафору Вавилонской башни, которую девушки воплотили в кабаре.

Несмотря на то, что театр кабаре общепринято ориентирован на взрослую аудиторию, это шоу не имеет строгих возрастных ограничений.

"Оно абсолютно для детей, также как оно абсолютно для взрослых", - пояснил шоумен.

Являясь миротворцем и активным общественным деятелем, Лаки Ли обратил внимание присутствующих, что сейчас "в основе всего - идея войны и противостояния". Он же предлагает вести обратную пропаганду – сделать "мир" новым трендом, агитировать за идею добра и дружбы. "Сделать на мире бизнес, чтобы он стал основой всего" – на этом мировоззрении и построено его шоу.

Кроме того, Лаки Ли принял решение сделать подарок Нижнему Новгороду и приобрел экран, который сегодня будет установлен на главной сцене.

Его выступление на Дне города запланировано на 19:00.

(12+)

СПРАВКА:

Лаки Ли (Lucky Lee) - общественный деятель, бизнесмен, продюсер, шоумен, артист, владелец и один из ведущих YouTube-канала "Lucky Lee 69". В 2013 году он уверовал в Бога через Христианство (протестанскую церковь Грейс-благодать) и начал заниматься миротворческой деятельностью.

В том числе он организовал общественное движение Vote4Peace (Голосуй за МИР), осуществил кругосветный Марш Мира (Москва, Ялта, Сочи, Нью-Йорк, Сингапур, Макао, Берлин, Лондон, Канны, Сеул Майами, Вашингтон, Лос-анджелес, Перу, Амстердам, Париж, Барселона, Тайланд, Бали), организовал онлайн-петицию против гонки вооружений и за отмену антироссийских санкций, организовал в Нью-Йорке и Вашингтоне перформанс-шоу "Золотые антитанки на Манхеттене" в поддержку мира между США и Россией, запустил миротворческий проект PeaceMan.

Лаки Ли получил орден "За вклад в общественную деятельность России", золотой орден "Миротворец" и был удостоен премии "Благородное Сердце".

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph