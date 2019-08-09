Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города. Об этом сообщил сам шоумен на пресс-конференции 16 августа 2019 года.

Продюсер шоу Лаки Ли выступит с поздравлением на концертной площадке празднования.

Вместе с ним в Нижний Новгород приехал его коллектив, который выступит в особом жанре музыкального социально-сатирического кабаре.

"Мы подаем острые вопросы так, чтобы их приятно было воспринимать – через песни, танцы. В Советском союзе были агитбригады. Наше шоу – это тоже агитация за мир. Красотки будут вдохновлять нижегородцев", - отметил продюсер.

В основу шоу легла история, которая произошла в московском клубе Лаки Ли: танцовщицы, которые имеют прозвища - Америка, Азия, Европа, Британи, не приняли новую девушку-украинку. Они начали ссориться, разделили гримерку на несколько частей. В этой ситуации шоумен увидел метафору Вавилонской башни, которую девушки воплотили в кабаре.

Несмотря на то, что театр кабаре общепринято ориентирован на взрослую аудиторию, это шоу не имеет строгих возрастных ограничений.

"Оно абсолютно для детей, также как оно абсолютно для взрослых", - пояснил шоумен.

Являясь миротворцем и активным общественным деятелем, Лаки Ли обратил внимание присутствующих, что сейчас "в основе всего - идея войны и противостояния". Он же предлагает вести обратную пропаганду – сделать "мир" новым трендом, агитировать за идею добра и дружбы. "Сделать на мире бизнес, чтобы он стал основой всего" – на этом мировоззрении и построено его шоу.

Кроме того, Лаки Ли принял решение сделать подарок Нижнему Новгороду и приобрел экран, который сегодня будет установлен на главной сцене.

Его выступление на Дне города запланировано на 19:00.

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СПРАВКА:

Лаки Ли (Lucky Lee) - общественный деятель, бизнесмен, продюсер, шоумен, артист, владелец и один из ведущих YouTube-канала "Lucky Lee 69". В 2013 году он уверовал в Бога через Христианство (протестанскую церковь Грейс-благодать) и начал заниматься миротворческой деятельностью.

В том числе он организовал общественное движение Vote4Peace (Голосуй за МИР), осуществил кругосветный Марш Мира (Москва, Ялта, Сочи, Нью-Йорк, Сингапур, Макао, Берлин, Лондон, Канны, Сеул Майами, Вашингтон, Лос-анджелес, Перу, Амстердам, Париж, Барселона, Тайланд, Бали), организовал онлайн-петицию против гонки вооружений и за отмену антироссийских санкций, организовал в Нью-Йорке и Вашингтоне перформанс-шоу "Золотые антитанки на Манхеттене" в поддержку мира между США и Россией, запустил миротворческий проект PeaceMan.

Лаки Ли получил орден "За вклад в общественную деятельность России", золотой орден "Миротворец" и был удостоен премии "Благородное Сердце".