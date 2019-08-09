Систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами реализуют в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами реализуют в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня, 16 августа 2019 года, в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", между правительством Нижегородской области, Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" и Благотворительным фондом системной помощи пожилым людям "Старшие" подписано соглашение о реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, система включает в себя сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода.

"Уверен, что это положительно скажется на благополучии граждан и на демографических показателях региона. Большое внимание в системе уделяется поддержке семей, в которых живут люди, нуждающиеся в специальном уходе, а также обучению людей по оказанию необходимой помощи своим близким", - сказал Андрей Гнеушев.

На социальном обслуживании в регионе на сегодняшний день находятся более 60 тысяч граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, и свыше 500 тысяч человек получают различные консультации и срочную помощь.

"Система долговременного ухода основывается на вовлечении в процесс всех слоев населения, государственных и муниципальных органов, общественных организаций и направлена на формирование бесперебойного механизма всестороннего взаимодействия и участия в жизнеустройстве нуждающихся граждан. Мы понимаем, что эту систему надо развивать, чтобы в дальнейшем такая помощь была доступна для всех", - добавил Андрей Гнеушев.

В целом, система долговременного ухода создает и объединяет новейшие формы работы, которые в перспективе помогут существенно сократить стационары и усилить сферу домашних социальных услуг.

"Мы понимаем, что это потребует дополнительных расходов, но это расходы, которые понятны каждому, ведь качество жизни - это то, во что нужно вкладывать", - подчеркнула директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

"Мы уже работаем в 30 субъектах РФ и нам очень радостно, что Нижегородская область входит в это число", - добавил директор фонда "Старшие" Александр Шкребело.

Универсальный план реализации мероприятий системы долговременного ухода предусматривает: актуализацию и расширение гарантированного перечня социальных услуг Нижегородской области, предоставляемых отдельным категориям граждан, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, включая услуги по сопровождению; корректировку стандартов социальных услуг в сторону увеличения их количества и кратности, с учетом естественных потребностей, что позволит существенно увеличить долю граждан, получающих уход в рамках системы долговременного ухода в надомной, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, повысить качество социальных услуг и обеспечить комфортные условия их предоставления; обучение работников организаций социального обслуживания системы долговременного сопровождения и увеличение их штата.