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Общество

"Сочетание промышленности, архитектуры и великолепной природы делает Нижний Новгород уникальным", - Глеб Никитин

17 августа 2019 09:01  [75] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем города

"Этот день рождения станет для Нижнего Новгорода особенным. Впервые праздник отмечается в третью субботу августа. Именно в этот месяц 1221 года, согласно данным нижегородских архивистов, прошло наречение имени города", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Основанный на рубеже русских земель, Нижний за столетия оказался в самом сердце России. Шли века, менялась страна и облик города, но неизменными оставались любовь и преданность нижегородцев своей родной земле. Так было во времена Минина и Пожарского, в годы Великой Отечественной войны, так и остаётся сейчас. Мне хочется поблагодарить всех, кто трудится на благо своей малой родины!", - сказал глава региона.

"Через два года в эти дни мы будем отмечать 800-летие города, а 90 лет назад, в 1929 году, к Нижнему Новгороду административно присоединились Канавино и Сормово. Сегодня у каждого района города свои патриоты, традиции и история. Сочетание мощной промышленности, богатейшего архитектурного наследия, великолепной природы – делает сегодня город по-настоящему уникальным!", - отметил Глеб Никитин.

"Национальные проекты, реализуемые по инициативе президента России Владимира Путина, дают возможность сделать город удобнее для жизни и работы. Это новые благоустроенные дворы и общественные пространства, поддержка предприятий и предпринимательской активности, ремонт важнейших автомобильных дорог и многое другое!", - добавил губернатор.

"В День рождения Нижнего Новгорода мне хочется пожелать всем горожанам здоровья и благополучия! Именно вы - душа города, главная его составляющая", - подытожил он.

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