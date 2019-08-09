"Разные поколения людей создавали облик Нижнего Новгорода и мы гордимся нашими известными земляками", - Денис Москвин Общество

Денис Москвин

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем города

"За свою историю Нижний Новгород не раз переживал знаковые события, которые меняли его жизнь и открывали новые горизонты. Неизменно одно – город на слиянии Оки и Волги с первого раза навсегда остается в сердце каждого", - говорится в поздравлении депутата.

"История любого города – это прежде всего истории и судьбы его жителей, тех, кто родился и вырос на этой земле. Разные поколения людей строили и создавали облик Нижнего Новгорода, прославляли его имя, и мы по праву гордимся нашими известными земляками. За всеми достижениями стоит созидательный труд и искренняя любовь жителей к родной земле", - добавил он.

"Сейчас город переживает очередной виток своего развития. Совместно мы развиваем экономику, открываем новые производства, ремонтируем дороги, строим детские сады и школы, облагораживаем общественные пространства. Все вместе мы решаем насущные проблемные вопросы, формируем успешное будущее и единой командой делаем все, чтобы в нашем любимом городе жилось комфортно и безопасно", - отметил Денис Москвин.

"Спасибо всем жителям за заботливое отношение к своей малой Родине! Пусть этот день объединит всех нас в стремлении сделать наш город комфортнее, уютнее и красивее. Желаю всем жителям благополучия, крепкого здоровья и добра, а Нижнему Новгороду – процветания и новых достижений. С праздником!", - подытожил депутат.