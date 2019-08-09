"Важно, чтобы Нижний Новгород всегда был городом возможностей", - Владимир Панов Культура и отдых

"Важно, чтобы Нижний Новгород всегда был городом возможностей, в котором легко мечтать и воплощать мечты в реальность", - сказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, поздравляя жителей с 798-летием города.

Он напомнил, что великий русский художник Илья Репин отзывался о Нижнем Новгороде – "царственно поставленный над всем востоком России город". А американский писатель Теодор Драйзер назвал его "самым привлекательным и интересным городом России".

"Два выдающихся человека с разных концов планеты не могут ошибаться - Нижний прекрасен!", - добавил глава города.

"Нижний – теплый город в любую погоду, благодаря людям, которые здесь живут. Приветливые и радушные, заботливые и отзывчивые – нижегородцы именно такие. Для каждого из нас Нижний Новгород - часть нашей личной истории. Кто-то встретил здесь свою любовь и друзей, а кто-то нашел занятие по душе", - отметил мэр.

"Мы видим, как меняется наш любимый город. В этих переменах к лучшему вклад всех нижегородцев. Через два года наш город отметит 800-летний юбилей. Мы городимся своей историей и уверенно смотрим в будущее. Передовой, динамичный, высокотехнологичный Нижний XXI века должен стать гордостью России, источником новых научных и производственных достижений, творческих идей. Уверен, решение этой амбициозной задачи нам, нижегородцам, по силам. Искренне желаю Нижнему и нижегородцам процветания, благополучия и уверенного взгляда в будущее!", - заключил Владимир Панов.