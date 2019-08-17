Ведущим онлайн-студии молодежного фестиваля "Высота" станет комик Владимир Маркони Культура и отдых

Владимир Маркони Фото: с сайта vokrug.tv

Ведущим онлайн-студии молодежного фестиваля "Высота" станет известный комик, ведущий youtube-шоу "Comment Out", сценарист и ведущий рубрик шоу "Вечерний Ургант", ведущий шоу "Шутники" Владимир Маркони. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Подключение к онлайн-студии позволит посетителям фестиваля находиться в двух местах одновременно: участвовать в спортивных и кибертурнирах, знакомиться с молодежными объединениями и смотреть интервью с гостями в прямом эфире.

Гостями студии станут известные нижегородцы и федеральные гости фестиваля: спикеры лектория, артисты, блогеры. Владимир Маркони поговорит с ними о карьере, личном опыте и современных молодежных трендах, а также разыграет призы от партнеров среди зрителей эфира.

СПРАВКА:

"Высота" - это первый фестиваль, посвященный молодежным трендам и отображающий разнообразие молодежной культуры Нижегородской области. Мероприятие организовано Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области при поддержке правительства региона. Планируется, что событие объединит на своей территории более 25 тысяч посетителей фестиваля и более 70 локальных молодежных сообществ.

В рамках программы будет работать семь тематических зон:

- зона "Стрит-арт" – площадка, где нижегородские художники создадут уникальную экспозицию;

- зона "Спорт" – площадка различных танцевальных направлений, йоги, открытого кубка по уличной атлетике, стритлифтинга и ОФП;

- зона "Автофест" - все для любителей автомобильной техники, автодром и лекции от представителей мото- и авто-салонов;

- зона "Лекторий" - лекции от спикеров и презентации молодежных проектов к 800-летию города;

- зона "Киберспорт" - площадка, где каждый сможет показать свои умения в компьютерных состязаниях;

- зона "Национальные общины" - площадка с традиционными костюмами, музыкой и танцами;

- зона "Урбан" объединит тех, кто следит за модой.

Вход свободный.

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