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Культура и отдых

"Единая Россия" поздравила нижегородцев с Днем города

17 августа 2019 16:30  [83] Культура и отдых

Фото: Единая Россия

В День города региональное отделение партии "Единая Россия" организовало для жителей и гостей Нижнего Новгорода праздничные мероприятия. Об этом сообщили в НРО партии

На Нижневолжской набережной гостей поздравлял белый партийный мишка. На интерактивной площадке работали зоны аквагрима и моментальной фотографии. Тысячи нижегородцев и гостей областного центра приняли участие в акции "Я люблю Нижний". 

Как отметил и.о. руководителя регионального исполнительного комитета НРО "Единой России" Дмитрий Кабайло, День города объединяет всех, кто любит Нижний Новгород, атмосфера на праздничных площадках по-семейному теплая и душевная.

"Мы сегодня постарались сделать так, чтобы праздник получился еще более радостным, ярким и запоминающимся. И судя по улыбкам и позитивному настроению нижегородцев, это удалось. На память об этом дне и нашем замечательном городе жителям и гостям дарили символичные сувениры, каждый желающий мог сфотографироваться на фоне тематического баннера и признаться в любви Нижнему Новгороду. Мы любим наш город и гордимся им. Здесь живут добрые, открытые и талантливые люди. Хочу пожелать всем в этот праздничный день мира, веры в будущее и добра!" - сказал он.

Во всех районах города волонтеры "Единой России" раздавали сувениры с символикой праздника: магниты, флажки, браслеты, воздушные шары. Более пяти тысяч человек получили эти памятные подарки.

Также во всех районах Нижнего Новгорода были подготовлены различные конкурсы, мастер-классы, флешмобы, игры, соревнования с вручением призов от партии. Лучшим работникам предприятий и учреждений и общественным деятелям вручены благодарственные письма "Единой России".

В Сормовском районе секретарь местного отделения партии вручил коляску семье первого родившегося в День города сормовича.  В это раз им стала многодетная семья Блиновых, у которых сегодня родилась дочь. В Московском районе для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел спортивный праздник "Мой любимый город". В Автозаводском районе наградили победителей семейного творческого фестиваля. 

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