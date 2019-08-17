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Общество

Курсы паллиативной помощи организованы в Нижнем Новгороде

18 августа 2019 13:11  [46] Общество

Курсы паллиативной помощи организованы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в НРОО "Линия жизни".

22 и 29 августа 2019 года в Нижнем Новгороде пройдут бесплатные обучающие семинары по взаимодействию с тяжелобольными людьми и оказанию им паллиативной помощи в рамках проекта "Служба психологической паллиативной помощи". Адрес: ул. Почаинская, 29.

Ведущий семинара - психолог, гештальт-терапевт, специалист по психологической помощи тяжелобольным людям и их родственникам Антон Филиппов.

К участию приглашаются люди, которые хотят стать волонтерами по оказанию помощи пациентам паллиативного отделения больницы №47 Нижнего Новгорода.

В рамках семинара волонтеры получат базовые знания и навыки по общению с тяжелобольными людьми и оказанию им психологической помощи и поддержки, а также познакомятся с методиками по профилактике собственного эмоционального выгорания. Участие бесплатное.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону 8-920-068-25-82 (директор Антон Андреевич Филиппов), электронная почта tonfily@yandex.ru.

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